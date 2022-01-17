"Наполи" уверенно победил "Болонью" в матче чемпионата Италии
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде обыграл "Болонью" со счетом 2:0.
Победу неаполитанскому клубу принес дубль Ирвинга Лосано.
"Наполи", набрав 46 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 27 очками осталась на 13-й позиции.
"Болонья" – "Наполи" - 0:2 (0:1)
Голы: Лосано, 20 - 0:1, Лосано, 47 - 0:2
"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Сумаоро, Бинкс, Теате, Хики (Пююхтя, 72), Виола (Домингес, 52), Сориано (Виньято, 67), Сванберг, Арнаутович (Фальчинелли, 52), Сансоне (Ольсен, 52).
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Демме, 80), Фабиан Руис (Гулям, 86), Элмаз (Петанья, 86), Мертенс (Осимхен, 71), Лосано (Политано, 71).
Не пропустите: "Специя" сенсационно обыграла "Милан". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Алжирец Яхья получил важную должность в "Спартаке"
-
"Наполи" уверенно победил "Болонью" в матче чемпионата Италии
-
"Милан" неожиданно проиграл "Специи" в Серии А
-
Левандовски - лучший игрок года по версии ФИФА
-
Роналду, Месси и Левандовски вошли в "команду года" ФИФА
-
ФИФА выбрала лучший гол года
-
ФИФА выбрала лучшего тренера года
-
ФИФА приняла важное решение по желтым карточкам игроков перед стыковыми матчами отбора ЧМ-2022
-
Менди - лучший вратарь года по версии ФИФА
-
Сборная России объявила заявку на Евро-2022 по мини-футболу
-
Камерун упустил победу над Кабо-Верде в матче Кубка Африки
-
"Эвертон" может пригласить главного тренера сборной Бельгии
-
Тухель высказался о своем будущем в "Челси"
-
"Ньюкасл" сделал очень крупное предложение Дембеле
-
Ряд европейских клубов заинтересованы в защитнике "Баварии"
-
"Барселона" может подписать нападающего "Эльче"
-
Аспиликуэта поделился мнением о борьбе за титул чемпиона в АПЛ
-
"Барселона" надолго теряет Умтити
-
Месси не вызовут в сборную Аргентины из-за последствий коронавируса
-
Тухель высказался о роли Лукаку в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17