"Наполи" уверенно победил "Болонью" в матче чемпионата Италии

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"Наполи" уверенно победил "Болонью" в матче чемпионата Италии

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде обыграл "Болонью" со счетом 2:0.

Победу неаполитанскому клубу принес дубль Ирвинга Лосано.

"Наполи", набрав 46 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 27 очками осталась на 13-й позиции.

"Болонья" – "Наполи" - 0:2 (0:1)
Голы: Лосано, 20 - 0:1, Лосано, 47 - 0:2

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Сумаоро, Бинкс, Теате, Хики (Пююхтя, 72), Виола (Домингес, 52), Сориано (Виньято, 67), Сванберг, Арнаутович (Фальчинелли, 52), Сансоне (Ольсен, 52).

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Демме, 80), Фабиан Руис (Гулям, 86), Элмаз (Петанья, 86), Мертенс (Осимхен, 71), Лосано (Политано, 71).

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