"Наполи" уверенно разобрался с "Эмполи"

В Рамках 11-го тура итальянской Серии А "Наполи" обыграл "Эмполи". Подопечные Карло Анчелотти уверенно начали игру и уже после первого тайма вели со счетом 2:0. Гости смогли отыграть один мяч, однако на это неаполитанцы ответили еще тремя голами.

"Наполи" - "Эмполи" 5:1

Голы: Инсинье, 9 - 1:0, Мертенс, 38 - 2:0, Капуто, 58 - 2:1, Мертенс, 64 - 3:1, Милик, 90 - 4:1, Мертенс, 90 - 5:1

"Наполи": Карнезис, Максимович, Хюсай, Малькюи, Кулибали, Диавара, Рог (Аллан, 63), Зелиньски (Милик, 83), Фабиан Руис (Кальехон, 63), Инсинье, Мертенс.

"Эмполи": Проведель, Сильвестре, Антонелли, Ди Лоренцо, Майетта, Аккуа (Зайц, 67), Беннасер, Крунич (Паскуаль, 68), Траоре, Учан (ла Гумина, 79), Капуто.

Предупреждения: Беннасер (42), Ди Лоренцо (86).

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