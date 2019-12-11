"Наполи" уволил Карло Анчелотти

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"Наполи" уволил Карло Анчелотти

Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера "Наполи". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Дружеские отношения и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что вчера, 10 декабря, "Наполи" разгромил "Генк" (4:0) и прошел в плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, что до матча с "Генком" неаполитанцы не могли одержать победу на протяжении 9 матчей.

60-летний специалист возглавил итальянский клуб в 2018 году. Его контракт был рассчитан до 2021 года.

После 15 туров Серии А "Наполи" занимает 7 место в турнирной таблице.

А еще: Анчелотти: "Я не подам в отставку"| http://soccernews.ru
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