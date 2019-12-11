"Наполи" уволил Карло Анчелотти
Карло Анчелотти уволен с поста главного тренера "Наполи". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
"Дружеские отношения и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными", - говорится в заявлении клуба.
Отметим, что вчера, 10 декабря, "Наполи" разгромил "Генк" (4:0) и прошел в плей-офф Лиги Чемпионов.
Напомним, что до матча с "Генком" неаполитанцы не могли одержать победу на протяжении 9 матчей.
60-летний специалист возглавил итальянский клуб в 2018 году. Его контракт был рассчитан до 2021 года.
После 15 туров Серии А "Наполи" занимает 7 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9