"Наполи" в ближайшее время подпишет форварда

Нападающий "Болоньи" Симоне Верди близок к переходу в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб согласовал трансфер игрока и подпишет с ним контракт до лета 2023 года.

Стоит отметить, что жить форвард будет в доме, который ранее принадлежал экс-форварду "Наполи" Гонсало Игуаину.

В минувшем сезоне 25-летний Верди провел за "Болонью" 35 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.

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