"Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

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"Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

"Наполи" обыграл "Ливерпуль" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды играют в группе E.

В составе хозяев голами отметились Дрис Мертенс, реализовавший пенальти, и Фернандо Льоренте.

"Наполи" - "Ливерпуль" - 2:0 (0:0)

Голы: Мертенс, 82 (пенальти) - 0:1, Льоренте, 90+1 - 2:0.

"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Кальехон, Аллан (Элмаз, 75), Лосано (Льоренте, 69), Фабиан Руис, Инсинье (Зелиньски, 66), Мертенс.

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон (Шакири, 87), Милнер (Вейналдум, 66), Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет с "Ред Буллом". Матч состоится 2 октября и начнется в 22:00 (мск). "Наполи" в этот же день встретится с "Генком".

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