"Наполи" в домашнем матче Серии А проиграл "Болонье"

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"Наполи" в домашнем матче Серии А проиграл "Болонье"

"Наполи" в домашнем матче проиграл "Болонье" в 14-м туре чемпионата Италии.

"Наполи" - "Болонья" - 1:2 (1:0)

Голы: Льоренте, 41 - 1:0, Сков Ольсен, 58 - 1:1, Сансоне, 80 - 1:2.

"Наполи": Оспина, Манолас, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Эльмас (Мертенс, 65), Руис, Льоренте, Инсинье, Лосано (Юнес, 82).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Джемаили, Медель (Сванберг, 63), Поли, Паласио (Дестро, 84), Сансоне, Орсолини (Сков Ольсен, 46).

После 14 туров Серии А неаполитанцы идут на седьмом месте в таблице, "Болонья" поднялась на 12-ю строчку.

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