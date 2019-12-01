"Наполи" в домашнем матче Серии А проиграл "Болонье"
"Наполи" в домашнем матче проиграл "Болонье" в 14-м туре чемпионата Италии.
"Наполи" - "Болонья" - 1:2 (1:0)
Голы: Льоренте, 41 - 1:0, Сков Ольсен, 58 - 1:1, Сансоне, 80 - 1:2.
"Наполи": Оспина, Манолас, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Эльмас (Мертенс, 65), Руис, Льоренте, Инсинье, Лосано (Юнес, 82).
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Джемаили, Медель (Сванберг, 63), Поли, Паласио (Дестро, 84), Сансоне, Орсолини (Сков Ольсен, 46).
После 14 туров Серии А неаполитанцы идут на седьмом месте в таблице, "Болонья" поднялась на 12-ю строчку.
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|Команда
|М
|О
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|14
|37
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|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Хеллас Верона
|13
|18
|9
|Парма
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
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