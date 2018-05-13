"Наполи" в гостях обыграл "Сампдорию"

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"Наполи" в гостях обыграл "Сампдорию"В матче 37-го тура итальянской Серии А "Наполи" в гостях обыграл "Сампдорию" из Генуи.

"Сампдория" - "Наполи" - 0:2

Голы: Милик, 72 - 0:1, Альбиоль, 80 - 0:2.

"Сампдория": Белец, Берешинский, Андерсен, Феррари, Реджини (Стринич, 81), Линетты, Торрейра, Прат, Рамирес, Капрари (Сапата, 70), Ковнацки (Альварес, 87).

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Руи, Аллан (Рог, 81), Жоржиньо, Зьелински, Кальехон (Хамшик, 67), Мертенс (Милик, 71), Инсинье.

Напомним, ранее "Милан" сыграл вничью с "Аталантой". | soccernews.ru

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