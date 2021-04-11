"Наполи" в гостях переиграл "Сампдорию"

Фото: Твиттер @sscnapoli

Завершился матч 30 тура итальянской Серии А между "Сампдорией" и "Наполи". Гости, которые стремятся по итогам сезона попасть в Лигу Чемпионов были настроены исключительно на победу и смогли ее добиться. В каждом из таймов подопечные Гаттузо забили по голу и финальный свисток арбитра зафиксировал нужный для них результат 2:0.

Победа позволила неаполитанцам набрать 59 очков и подняться на 4 строчку в турнирной таблице. У хозяев осталось 36 баллов и 10 место в чемпионате.

"Сампдория" - "Наполи" 0:2 (0:1)

Голы: Фабиан Руис, 35 - 0:1, Осимхен, 87 - 0:2

"Сампдория": Аудеро, Йосида, Колли, Берешиньски, Ауджелло, Янкто (Верре, 86), Торсбю, Кандрева, Дамсгор (Лерис, 86), Габбьядини, Куальярелла (Кейта Бальде, 67).

"Наполи": Оспина, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Кулибали, Зелиньски (Мертенс, 74), Демме, Инсинье (Элмаз, 90), Фабиан Руис (Бакайоко, 90), Политано (Лосано, 74), Осимхен.