"Наполи" в гостях поделил очки с "Фиорентиной"

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" в родных стенах выстояла в матче с "Наполи". "Партенопейцы" имели несколько очень опасных моментов, но их подвела реализация, а "фиалки" сконцентрировались на обороне и добыли важное очко.

"Фиорентина" – "Наполи" - 0:0

"Фиорентина": Лафон, Чеккерини, Бираги, Ганцко (Витор Уго, 57), Пеццелья, Фернандеш, Верету, Жерсон (Миральяс, 69; Симеоне, 81), Дабо, Кьеза, Муриэль.

"Наполи": Мерет, Максимович, Хюсай, Мариу Руй (Гулям, 6), Кулибали, Зелински, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Верди, 77), Мертенс (Милик, 62).

После этого матча "Фиорентина" занимает девятое место в турнирной таблице первенства, а "Наполи" - второе. В активе первых 32 очка, у вторых - на 20 пунктов больше.

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