"Наполи" в гостях справился с "Торино"

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"Наполи" в гостях справился с "Торино"Фото: Твиттер @sscnapoli 
В Турине подошел к концу очередной матч в рамках 33 тура Серии А. "Торино" на своем поле принимал "Наполи" и уступил со счетом 0:2. Гости, которые продолжают борьбу за медали, решили все свои проблемы еще в самом начале матча, когда Бакайоко и Осимхен к 13 минуте забили два безответных гола. Во второй половине встречи неаполитанцы продолжили натиск на ворота "жеребцов", но больше забить так и не смогли, несмотря на то, что концовку матча играли в большинстве.

Результат позволил команде Гаттузо обойти "Ювентус" и подняться на 4 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 66 очков. "Торино" остался на 16 месте с 33 баллами.

"Торино" - "Наполи" 0:2 (0:2)

Голы: Бакайоко, 11 - 0:1, Осимхен, 13 - 0:2
Удаление: Мандрагора, 86

"Торино": Сиригу, Ансальди (Базелли, 85), Бремер, Иццо, Синго (Бонаццоли, 71), Ринкон, Мандрагора, Верди (Линетти, 57), Нкулу (Буонджорно, 57), Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).

"Наполи": Мерет, Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо, Хюсай, Зелиньски (Мертенс, 59), Демме, Инсинье (Элмаз, 85), Бакайоко (Фабиан Руис, 85), Политано (Лосано, 59), Осимхен (Петанья, 80).

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