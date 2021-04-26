"Наполи" в гостях справился с "Торино"
Фото: Твиттер @sscnapoli
В Турине подошел к концу очередной матч в рамках 33 тура Серии А. "Торино" на своем поле принимал "Наполи" и уступил со счетом 0:2. Гости, которые продолжают борьбу за медали, решили все свои проблемы еще в самом начале матча, когда Бакайоко и Осимхен к 13 минуте забили два безответных гола. Во второй половине встречи неаполитанцы продолжили натиск на ворота "жеребцов", но больше забить так и не смогли, несмотря на то, что концовку матча играли в большинстве.
Результат позволил команде Гаттузо обойти "Ювентус" и подняться на 4 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 66 очков. "Торино" остался на 16 месте с 33 баллами.
"Торино" - "Наполи" 0:2 (0:2)
Голы: Бакайоко, 11 - 0:1, Осимхен, 13 - 0:2
Удаление: Мандрагора, 86
"Торино": Сиригу, Ансальди (Базелли, 85), Бремер, Иццо, Синго (Бонаццоли, 71), Ринкон, Мандрагора, Верди (Линетти, 57), Нкулу (Буонджорно, 57), Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).
"Наполи": Мерет, Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо, Хюсай, Зелиньски (Мертенс, 59), Демме, Инсинье (Элмаз, 85), Бакайоко (Фабиан Руис, 85), Политано (Лосано, 59), Осимхен (Петанья, 80).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17