"Наполи" в меньшинстве победил дебютанта Серии А

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле победил "Венецию" со счетом 2:0.

В середине первого тайма неаполитанцы остались вдесятером из-за удаления Виктора Осимхена. На 62-й минуте счет открыл Лоренцо Инсинье, а затем второй гол забил Элиф Элмаз.

"Наполи" – "Венеция" - 2:0 (0:0)

Голы: Инсинье, 62 (с пенальти) - 1:0, Элмаз, 72 - 2:0

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 35), Фабиан Руис (Гаэтано, 72), Инсинье (Петанья, 85), Политано (Лосано, 71), Осимхен.

"Венеция": Мяенпяа, Эбуэхи (Свобода, 51), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Перец (Галацци, 74), Фьордилино (Тессманн, 63), Хейманс (Деци, 74), Ди Мариано (Сигурдссон, 63), Форте, Юнсен.

Удаление: Осимхен (23).

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