"Наполи" в меньшинстве победил дебютанта Серии А
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле победил "Венецию" со счетом 2:0.
В середине первого тайма неаполитанцы остались вдесятером из-за удаления Виктора Осимхена. На 62-й минуте счет открыл Лоренцо Инсинье, а затем второй гол забил Элиф Элмаз.
"Наполи" – "Венеция" - 2:0 (0:0)
Голы: Инсинье, 62 (с пенальти) - 1:0, Элмаз, 72 - 2:0
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Элмаз, 35), Фабиан Руис (Гаэтано, 72), Инсинье (Петанья, 85), Политано (Лосано, 71), Осимхен.
"Венеция": Мяенпяа, Эбуэхи (Свобода, 51), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Перец (Галацци, 74), Фьордилино (Тессманн, 63), Хейманс (Деци, 74), Ди Мариано (Сигурдссон, 63), Форте, Юнсен.
Удаление: Осимхен (23).
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
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|Фиорентина
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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