"Наполи" в октябре предложил Мертенсу и Кальехону контракты до 2022 года. Ответа пока нет

В октябре "Наполи" предложил форварду Дрису Мертенсу и полузащитнику Хосе Кальехону продлить контракт. Однако футболисты так и не дали ответа, передает Calciomercato.

По данным источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис предложил игрокам продлить соглашение до 2022 года с окладом в 3 миллиона евро в год.

Клуб пока не получи ответа от Мертенса и Кальехона.

Ранее сообщалось, что игроками интересуются китайские клубы.

А еще: Президент "Наполи" намерен подать в суд на игроков команды | http://soccernews.ru