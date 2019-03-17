"Наполи" в результативном матче одолел "Удинезе" (видео голов)
В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Удинезе". Неаполитанцы воспользовавшись осечкой "Ювентуса" сократили отставание от лидера до 15 очков.
"Наполи" - "Удинезе" 4:2
Голы: Юнес, 17 - 1:0, Кальехон, 26 - 2:0, Лазанья, 30 - 2:1, Фофана, 36 - 2:2, Милик, 57 - 3:2, Мертенс, 69 - 4:2
"Наполи": Оспина (Мерет, 44), Кулибали, Максимович, Малькюи (Хюсай, 86), Гулям, Аллан, Зелиньски, Юнес (Верди, 56), Кальехон, Милик, Мертенс.
"Удинезе": Муссо, Ларсен (Окака Чука, 86), тер Авест (Де Майо, 68), Трост-Эконг, Зегелар, Фофана, Мандрагора, Сандро (Ингельссон, 64), де Пауль, Пуссетто, Лазанья.
Предупреждения: Зелиньски (11), Сандро (13).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|26
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11