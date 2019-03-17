"Наполи" в результативном матче одолел "Удинезе" (видео голов)

В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Удинезе". Неаполитанцы воспользовавшись осечкой "Ювентуса" сократили отставание от лидера до 15 очков.

"Наполи" - "Удинезе" 4:2

Голы: Юнес, 17 - 1:0, Кальехон, 26 - 2:0, Лазанья, 30 - 2:1, Фофана, 36 - 2:2, Милик, 57 - 3:2, Мертенс, 69 - 4:2

"Наполи": Оспина (Мерет, 44), Кулибали, Максимович, Малькюи (Хюсай, 86), Гулям, Аллан, Зелиньски, Юнес (Верди, 56), Кальехон, Милик, Мертенс.

"Удинезе": Муссо, Ларсен (Окака Чука, 86), тер Авест (Де Майо, 68), Трост-Эконг, Зегелар, Фофана, Мандрагора, Сандро (Ингельссон, 64), де Пауль, Пуссетто, Лазанья.

Предупреждения: Зелиньски (11), Сандро (13).

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