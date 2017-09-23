"Наполи" в сложнейшем поединке вырвал победу у СПАЛ

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"Наполи" в сложнейшем поединке вырвал победу у СПАЛ

В рамках 6-го тура итальянской Серии А "Наполи" переиграл СПАЛ.

СПАЛ – "Наполи" 2:3

Голы: Скьяттарелла, 13 - 1:0, Инсинье, 14 - 1:1, Кальехон, 71 - 1:2, Вивиани, 78 - 2:2, Гулям, 83 - 2:3

СПАЛ: Гомис, Саламон, Викари, Фелипе (Вяйсянен, 66), Скьяттарелла, Коста, Мора (Риццо, 81), Ладзари, Вивиани, Антенуччи, Боррьелло (Палоски, 86).

"Наполи": Рейна, Максимович, Гулям, Хюсай, Кулибали, Диавара, Зелиньски (Милик, 70), Инсинье, Гамшик (Аллан, 61), Кальехон, Мертенс (Рог, 76).

Предупреждения: Инсинье (9), Саламон (39), Вивиани (53), Скьяттарелла (67). | http://soccernews.ru

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2 Ювентус 6 18
3 Интер Милан 5 13
4 Рома 5 12
5 Милан 6 12
6 Сампдория 5 11
7 Торино 6 11
8 Лацио 5 10
9 Аталанта 5 7
10 Фиорентина 5 6
11 Кальяри 5 6
12 Кьево 5 5
13 Болонья 5 5
14 Сассуоло 5 4
15 СПАЛ 6 4
16 Удинезе 6 3
17 Дженоа 5 2
18 Хеллас Верона 5 2
19 Кротоне 5 1
20 Беневенто 5 0
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