"Наполи" в сумасшедшем поединке "перестрелял" "Фиорентину"
В 1-м туре итальянской Серии А "Наполи" в сверхрезультативном матче одолел "Фиорентину".
"Фиорентина" - "Наполи" 3:4
Голы: Пульгар (пен), 9 - 1:0, Мертенс, 38 - 1:1, Инсинье (пен), 42 - 1:2, Миленкович, 51 - 2:2, Кальехон, 56 - 2:3, Боатенг, 65 - 3:3, Инсинье, 67 - 3:4
"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Венути, Миленкович, Пеццелья, Пульгар, Бадель (Бенасси, 73), Соттил (Рибери, 78), Кастровилли, Кьеза, Влахович (Боатенг, 61).
"Наполи": Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй (Гулям, 71), Кулибали, Фабиан Руис, Аллан (Элмаз, 72), Инсинье, Зелиньски, Кальехон, Мертенс (Хюсай, 84).
Предупреждения: Аллан (19), Кальехон (19), Мариу Руй (24), Зелиньски (90), Боатенг (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|1
|3
|2
|Ювентус
|1
|3
|3
|Аталанта
|0
|0
|4
|Болонья
|0
|0
|5
|Брешия
|0
|0
|6
|Кальяри
|0
|0
|7
|Дженоа
|0
|0
|8
|Хеллас Верона
|0
|0
|9
|Интер Милан
|0
|0
|10
|Лацио
|0
|0
|11
|Лечче
|0
|0
|12
|Милан
|0
|0
|13
|Рома
|0
|0
|14
|СПАЛ
|0
|0
|15
|Сампдория
|0
|0
|16
|Сассуоло
|0
|0
|17
|Торино
|0
|0
|18
|Удинезе
|0
|0
|19
|Фиорентина
|1
|0
|20
|Парма
|1
|0