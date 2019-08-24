"Наполи" в сумасшедшем поединке "перестрелял" "Фиорентину"

В 1-м туре итальянской Серии А "Наполи" в сверхрезультативном матче одолел "Фиорентину".

"Фиорентина" - "Наполи" 3:4

Голы: Пульгар (пен), 9 - 1:0, Мертенс, 38 - 1:1, Инсинье (пен), 42 - 1:2, Миленкович, 51 - 2:2, Кальехон, 56 - 2:3, Боатенг, 65 - 3:3, Инсинье, 67 - 3:4

"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Венути, Миленкович, Пеццелья, Пульгар, Бадель (Бенасси, 73), Соттил (Рибери, 78), Кастровилли, Кьеза, Влахович (Боатенг, 61).

"Наполи": Мерет, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй (Гулям, 71), Кулибали, Фабиан Руис, Аллан (Элмаз, 72), Инсинье, Зелиньски, Кальехон, Мертенс (Хюсай, 84).

Предупреждения: Аллан (19), Кальехон (19), Мариу Руй (24), Зелиньски (90), Боатенг (90).

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