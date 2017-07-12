"Наполи" в товарищеском матче разгромил любительский "Анаунья" со счетом 17:0

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"Наполи" в товарищеском матче разгромил любительский "Анаунья" со счетом 17:0Итальянский "Наполи" сегодня в товарищеском матче разгромил любительский "Анаунья" со счетом 17:0.

"Наполи" - "Анаунья" - 17:0

Голы: Инсинье, 1 - 1:0, Милик, 22 - 2:0, Аллан, 23 - 3:0, Инсинье, 31 - 4:0, Милик, 34 - 5:0, Максимович, 44 - 6:0, Милик, 45 - 7:0, Мертенс, 48 - 8:0, Джаккерини, 49 - 9:0, Мертенс, 50 - 10:0, Рог, 51 - 11:0, Мертенс, 53 - 12:0, Маджио, 63 - 13:0, Мертенс, 68 - 14:0, Паволетти, 69 - 15:0, Джаккерини, 72 - 16:0, Мертенс, 79 - 17:0.

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