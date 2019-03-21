"Наполи" ведет переговоры по трансферу Лосано

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"Наполи" ведет переговоры по трансферу Лосано

Вингер ПСВ Ирвинг Лосано попал в сферу интересов "Наполи".

Как сообщает Football Italia, неаполитанцы уже давно ведут переговоры с голландским клубом. Отмечается, что ПСВ оценил 23-летнего мексиканца в 40 миллионов евро.

Лосано перебрался в ПСВ в 2017 году. В этом сезоне он провел 34 игры, в которых забил 19 голов и отдал 10 ассистов.

Напомним, что Лосано в составе сборной Мексики стал одним из самых ярких открытий ЧМ-2018.

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