"Наполи" вернулся к переговорам с вратарем "Байера"

Агент голкипера "Байера" Бернда Лено Фабио Паризи заявил, что его клиент может перейти в "Наполи".

"Мы продолжаем переговоры с "Наполи". Сейчас мы обсуждаем вопросы имиджевых доходов Лено. Если мы договоримся по ним, то обсудим с "Байером" сумма трансфера. Мы хотим завершить сделку до начала Чемпионата Мира-2018", - приводит слова Паризи Football Italia.

В составе "Наполи" Лено может заменить Пепе Рейну, который перейдет в "Милан".

В этом сезоне 26-летний Лено провел за "Байер" 38 матчей во всех турнирах и пропустил 49 голов.

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