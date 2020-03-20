"Наполи" вернулся в борьбу за Икарди

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"Наполи" вернулся в борьбу за Икарди

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди пользуется спросом среди итальянских клубов.

По информации Football Italia, интерес к аргентинскому бомбардиру возобновил "Наполи", который намерен летом составить конкуренцию "Ювентусу".

Напомним, что права на 27-летнего форварда принадлежат миланскому "Интеру", а в ПСЖ он находится по аренде до конца сезона.

В составе парижан Икарди забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 31 матче. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

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