"Наполи" включается в гонку за Батшуайи

Теги челсинаполимиши батшуайи

"Наполи" включается в гонку за Батшуайи"Наполи" хочет купить форварда дортмундской "Челси" Миши Батшуайи.

По данным Sky Sport Italia, новый тренер "Наполи" Карло Анчелотти лично заинтересован в услугах бельгийца.

24-летний футболист в прошлом сезоне выступал за "Челси", а зимой перебрался в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды. В бундеслиге он провел 10 матчей, в которых забил семь мячей при одной голевой передаче.

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