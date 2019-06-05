"Наполи" включился в борьбу за Лукаку
"Наполи" хочет купить нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, неаполитанцы намерены перехватить звёздного бельгийца у "Интера", который уже договорился с игроком.
"Наполи" попытается соблазнить 26-летнего футболиста более высокой зарплатой в размере 10 миллионов евро. "Нерадзурри", в свою очередь, предлагают 7,5 миллионов.
Ранее стало известно, что "МЮ" оценивает Лукаку в 85 миллионов евро. Форвардом также интересуется ПСЖ.
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
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|Борнмут
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|Бернли
|38
|40
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|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
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|Кардифф Сити
|38
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16