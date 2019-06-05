"Наполи" включился в борьбу за Лукаку

"Наполи" хочет купить нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанцы намерены перехватить звёздного бельгийца у "Интера", который уже договорился с игроком.

"Наполи" попытается соблазнить 26-летнего футболиста более высокой зарплатой в размере 10 миллионов евро. "Нерадзурри", в свою очередь, предлагают 7,5 миллионов.

Ранее стало известно, что "МЮ" оценивает Лукаку в 85 миллионов евро. Форвардом также интересуется ПСЖ.

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