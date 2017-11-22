"Наполи" во второй раз в истории забил не менее трех мячей в Лиге Чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Наполи" на своем поле разгромил "Шахтер" со счетом 3:0.

Итальянский клуб во второй раз в своей истории сумел забить не меньше трех мячей в матчах этого турнира.

В прошлый раз неаполитанцам удалось это в 1990 году. Тогда "Наполи" также 3:0 обыграл венгерский "Уйпешт".

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