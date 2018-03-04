"Наполи" впервые с августа 2015 года проиграл в Серии А, ведя в счёте по ходу матча

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"Наполи" впервые с августа 2015 года проиграл в Серии А, ведя в счёте по ходу матча

В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Наполи" дома потерпел поражение от "Ромы" со счётом 2:4.

Как сообщает Opta, неаполитанцы впервые с августа 2015 года проиграли в Серии А, ведя в счёте по ходу матча.

Серия "Наполи" началась после поражения от "Сассуоло" и насчитывала 101 игру. | http://soccernews.ru

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6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
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11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
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14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
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