"Наполи" впервые с августа 2015 года проиграл в Серии А, ведя в счёте по ходу матча

В рамках 27-го тура чемпионата Италии "Наполи" дома потерпел поражение от "Ромы" со счётом 2:4.

Как сообщает Opta, неаполитанцы впервые с августа 2015 года проиграли в Серии А, ведя в счёте по ходу матча.

Серия "Наполи" началась после поражения от "Сассуоло" и насчитывала 101 игру. | http://soccernews.ru