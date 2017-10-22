"Наполи" впервые с февраля не забил в Серии А

В рамках девятого тура чемпионата Италии "Наполи" и "Интер" расписали нулевую ничью.

Таким образом, неаполитанцы впервые за десять месяцев не сумели забить в матче Серии А.

Последний раз "Наполи" не распечатывал ворота соперника в чемпионате 25 февраля 2017 года в матче против "Аталанты" (0:2). | http://soccernews.ru