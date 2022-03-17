"Наполи" вступил в борьбу за Деста

Фото: инстаграм Сержиньо Деста/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" проявляет интерес к американскому защитнику "Барселоны" Сержиньо Десту, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Рома" и "Аякс".

В нынешнем сезоне 21-летний Дест провел за "Барселону" 26 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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