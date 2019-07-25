"Наполи" вступил в борьбу за лидера "Лилля"

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"Наполи" вступил в борьбу за лидера "Лилля"

Нападающий "Лилля" Николя Пепе попал в сферу интересов "Наполи".

По сведениям Sky Sport Italia, агент футболиста уже находится в Италии и обсуждает с неаполитанцами условия личного соглашения.

Ожидается, что трансфер Пепе обойдется "Наполи" в 60 миллионов евро, хотя ранее "Лилль" требовал за своего лидера не менее 80 миллионов.

В прошлом сезоне Пепе провел 41 игру, в которых отметился 23 голами и 14 ассистами.

Читайте также: "Лилль" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Пепе. | http://soccernews.ru
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