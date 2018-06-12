"Наполи" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

"Наполи" хочет купить полузащитника "Бетиса" Фабиана Руиса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже провел предварительные переговоры с его агентом. Неаполитанцы готовы заплатить полную сумму отступных в размере 32 миллионов евро, так как "Бетис" не хочет с ним расставаться.

Стоит отметить, что 22-летний Руис также входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити".

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