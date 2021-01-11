"Наполи" выбирает между защитниками "Арсенала" и "Челси"

"Наполи" хочет усилить левый фланг обороны, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в шорт-лист неаполитанцев входят два футболиста - Киран Тирни из "Арсенала" и Эмерсон Пальмери из "Челси".

Не исключено, что "Наполи" возьмёт в аренду до лета итальянца, а затем купит шотландца.

Эмерсон в текущем сезоне сыграл за "Челси" 9 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

В активе Тирни за указанный период 1 гол и 3 ассиста в 22 играх. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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