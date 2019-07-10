"Наполи" выиграл борьбу за Элмаса у "Зенита" и двух европейских топ-клубов

Теги наполифенербахчеэлиф элмастрансферы

"Наполи" выиграл борьбу за Элмаса у "Зенита" и двух европейских топ-клубов

Полузащитник "Фенербахче" Элиф Элмас продолжит карьеру в "Наполи", сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, сегодня 19-летний македонец пройдёт медобследование в неаполитанском клубе, после чего о трансфере будет объявлено официально.

За перспективного хавбека "Наполи" заплатит 15 миллионов евро. Также в сделку будут включены бонусы.

"Партенопейцы" выиграли борьбу за Элмаса у "Зенита", "Атлетико" и "Интера".

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