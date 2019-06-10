"Наполи" выкупит Оспину, но при одном условии

Колумбийский вратарь Давид Оспина может остаться в "Наполи" на постоянной основе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанский клуб всерьёз рассматривает вариант с выкупом у "Арсенала" прав на 30-летнего голкипера.

Однако "Наполи" хочет добиться скидки и приобрести его за 2,5 миллиона евро, хотя ранее клубы договорились о сумме сделки в размере 4 миллионов.

В составе "партенопейцев" Оспина сыграл 24 матча, в которых пропустил 25 голов. Его контракт с "канонирами" рассчитан до 2020 года.

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