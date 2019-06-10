"Наполи" выкупит Оспину, но при одном условии
Колумбийский вратарь Давид Оспина может остаться в "Наполи" на постоянной основе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, неаполитанский клуб всерьёз рассматривает вариант с выкупом у "Арсенала" прав на 30-летнего голкипера.
Однако "Наполи" хочет добиться скидки и приобрести его за 2,5 миллиона евро, хотя ранее клубы договорились о сумме сделки в размере 4 миллионов.
В составе "партенопейцев" Оспина сыграл 24 матча, в которых пропустил 25 голов. Его контракт с "канонирами" рассчитан до 2020 года.
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|Манчестер Сити
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|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
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|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
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|Вест Хэм Юнайтед
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|11
|Уотфорд
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|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
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|Борнмут
|38
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|15
|Бернли
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|16
|Саутгемптон
|38
|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|18
|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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