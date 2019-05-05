"Наполи" вырвал победу над "Кальяри"
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Кальяри". "Наполи" по-прежнему занимает второе место, а "Кальяри" - 12-ю строчку.
"Наполи" - "Кальяри" 2:1
Голы: Паволетти, 63 - 0:1, Мертенс, 85 - 1:1, Инсинье (пен), 90 - 2:1
"Наполи": Мерет, Гулям, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Юнес (Милик, 64), Аллан (Фабиан Руис, 61), Верди (Кальехон, 61), Зелиньски, Инсинье, Мертенс.
"Кальяри": Краньо, Романья, Каччаторе, Чеппителли, Ионицэ, Ликояннис, Дейола (Падоин, 70), Чигарини, Барелла, Черри (Жоао Педро, 74), Паволетти (Пизакане, 88).
Предупреждения: Юнес (61), Черри (72).
Удаление: Ионицэ (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Рома
|35
|59
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|34
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15