"Наполи" вырвал победу над "Кальяри"

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Кальяри". "Наполи" по-прежнему занимает второе место, а "Кальяри" - 12-ю строчку.

"Наполи" - "Кальяри" 2:1

Голы: Паволетти, 63 - 0:1, Мертенс, 85 - 1:1, Инсинье (пен), 90 - 2:1

"Наполи": Мерет, Гулям, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Юнес (Милик, 64), Аллан (Фабиан Руис, 61), Верди (Кальехон, 61), Зелиньски, Инсинье, Мертенс.

"Кальяри": Краньо, Романья, Каччаторе, Чеппителли, Ионицэ, Ликояннис, Дейола (Падоин, 70), Чигарини, Барелла, Черри (Жоао Педро, 74), Паволетти (Пизакане, 88).

Предупреждения: Юнес (61), Черри (72).

Удаление: Ионицэ (90).

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