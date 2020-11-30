"Наполи" вышел на матч с "Ромой" в форме в честь Марадоны

Игроки "Наполи" вышли на матч 9-го тура чемпионата Италии с "Ромой" в форме, посвященной легендарному футболисту неаполитанской команды Диего Марадоны.

Футболки выполнены в цветах сборной Аргентины.

Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Вскрытие показало, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал.

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