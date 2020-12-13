"Наполи" вышел на третье место в Серии А

11 тур итальянской Серии А продолжился встречей между "Наполи" и "Сампдорией". Игра закончилась со счетом 2:1.



"Наполи" набрал 23 очка и обосновался на 3 строке таблицы. У гостей 11 баллов и 13 место.

"Наполи" - "Сампдория" 2:1 (0:1)

Голы: Янкто, 20 - 0:1, Лосано, 53 - 1:1, Петанья, 68 - 2:1

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Гулям (Мариу Руй, 59), Кулибали, Фабиан Руис (Петанья, 46), Зелиньски (Лоботка, 77), Политано (Лосано, 46), Демме (Бакайоко, 59), Инсинье, Мертенс.