"Наполи" вышел на третье место в Серии А

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"Наполи" вышел на третье место в Серии А11 тур итальянской Серии А продолжился встречей между "Наполи" и "Сампдорией". Игра закончилась со счетом 2:1.

"Наполи" набрал 23 очка и обосновался на 3 строке таблицы. У гостей 11 баллов и 13 место.

"Наполи" - "Сампдория" 2:1 (0:1)

Голы: Янкто, 20 - 0:1, Лосано, 53 - 1:1, Петанья, 68 - 2:1

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Гулям (Мариу Руй, 59), Кулибали, Фабиан Руис (Петанья, 46), Зелиньски (Лоботка, 77), Политано (Лосано, 46), Демме (Бакайоко, 59), Инсинье, Мертенс.

"Сампдория": Аудеро, Феррари, Ауджелло, Йосида, Колли, Кандрева, Торсбю, Янкто (Дамсгор, 79), Экдаль, Верре (Рамирес, 64), Куальярелла.

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