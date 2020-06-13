"Наполи" вышел в финал Кубка Италии

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"Наполи" вышел в финал Кубка Италии

В ответной полуфинальной игре Кубка Италии "Наполи" сыграл вничью с "Интером".

"Наполи" пробился в финал турнира, так как одержал победу в первом матче. Напомним, что вторым финалистом стал "Ювентус".

"Наполи" - "Интер" 1:1, первый матч - 1:0

Голы: Эриксен, 2 - 0:1, Мертенс, 41 - 1:1

"Наполи": Оспина, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Хюсай, Элмаз (Фабиан Руис, 65), Зелиньски (Аллан, 85), Инсинье (Юнес, 85), Демме, Политано (Кальехон, 65), Мертенс (Милик, 75).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей (Раноккия, 88), Бастони, Янг (Бираги, 72), Барелла, Брозович, Кандрева (Мозес, 72), Эриксен (Сенси, 88), Мартинес (Санчес, 72), Лукаку.

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