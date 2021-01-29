"Наполи" вышел в полуфинал Кубка Италии

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"Наполи" вышел в полуфинал Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии "Наполи" обыграл "Специю" и вышел в полуфинал. Победу неаполитанскому клубу принесли голы Калиду Кулибали, Ирвинга Лосано, Маттео Политано и Элифа Элмаза. В составе гостей отличились Эмануэль Джаси и Дженнаро Акампора.

В полуфинале "Наполи" встретится с "Аталантой".

"Наполи" – "Специя" - 4:2 (4:0)
Голы: Кулибали, 5 - 1:0, Лосано, 20 - 2:0, Политано, 30 - 3:0, Элмаз, 40 - 4:0, Джаси, 71 - 4:1, Акампора, 73 - 4:2

"Наполи": Оспина, Мариу Руй, Манолас, Кулибали, Хюсай, Инсинье, Зелиньски (Лоботка, 69), Политано (Ди Лоренцо, 88), Элмаз (Осимхен, 69), Лосано (Мертенс, 46; Бакайоко, 88), Демме.

"Специя": Крапикас, Исмайли, Делль`Орко (Бастони, 46), Виньяли (Рамос, 74), Терци, Риччи, Акампора, Джаси (Фариас, 74), Эстевес (Лео Сена, 46), Верде, Галабинов (Агудело, 46).

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