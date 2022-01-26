"Наполи" выставил ценник на Осимхена

Фото: инстаграм Осимхена\Автор неизвестен

"Наполи" расстанется с нигерийским форвардом команды Виктором Осимхеном за сумму, которая будет равняться 70 миллионам евро или выше, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство клуба уверено, что нападающий уже прошел все трудности адаптации и травм в составе "Наполи" и теперь его цена не только не будет снижаться, но скорее всего будет только расти.

В подписании игрока уже проявили заинтересованность некоторые клуба АПЛ.

В нынешнем сезоне Осимхен сыграл в 16 матчах за неаполитанцев, в которых забил 9 голов и отдал два ассиста.

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