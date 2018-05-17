"Наполи" выставил цену на Кулибали для "Реала" и "Манчестер Юнайтед"

"Наполи" определился с ценой на сенегальского защитника Калиду Кулибали, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб готов расстаться с футболистом не менее, чем за 120 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Реал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Если трансфер состоится, то 26-летний Кулибали станет самым дорогим защитником в истории, превзойдя трансфер Вирджила ван Дейка в "Ливерпуль" за 86 миллионов евро.

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