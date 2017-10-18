"Наполи" выступил с заявлением по поводу травмы Инсинье

"Наполи" выступил с заявлением по поводу травмы вингера Лоренцо Инсинье.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте неаполитанцев, повреждение 26-летнего футболиста оказалась не очень серьёзным - у него выявлено небольшое растяжение мышц бедра.

Медицинский штаб "Наполи" допускает, что Инсинье успеет восстановиться к субботнему матчу против "Интера".

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