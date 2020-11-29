"Наполи" выйдет на матч против "Ромы" в комплекте формы в честь Марадоны
"Наполи" и "Рома" проведут матч 9-го тура Серии А в специальной форме, посвященной Диего Марадоне, который скончался несколько дней назад из-за остановки сердца.
Легендарный футболист защищал цвета "Наполи" с 1984 по 1991 год. Вместе с ним командва завоевала два скудетто - в 1987-м и 1990-м.
"Наполи" пока не хочет раскрывать дизайн формы, однако по анонсу на сайте понятно, что он будет связан с аргентинским флагом.
Матч "Наполи" - "Рома" состоится сегодня, 29 ноября. Начало - в 22:45 (мск).
А еще: Зюганов: "Марадона смело обличал алчную сущность капиталистического мира"| http://soccernews.ru
главное
-
Черчесов объяснил свои резкие высказывания в адрес некоторых игроков сборной России
-
В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым
-
Беспредел арбитров, характер "Реала", очередное поражение Зидана: "сливочные" не взяли очков в 11 туре Ла Лиги в матче против "Алавеса"
-
Черчесов отреагировал на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной
-
Уткин: "Черчесов думает, УЕФА наказывает за оскорбление достойного человека. Но они наказывают исключительно за слово "пидорас"
Лента новостей
-
Президент "Урала" высказался о победном матче с "Сочи"
-
Жамалетдинов заявил, что "Уфа" провела один из лучших матчей в сезоне
-
"Уфа" забила четыре безответных гола "Тамбову"
-
Соболев высказался о конфликте между Федуном и Черчесовым из-за его травмы
-
Директор "Сочи" Рубашко высказался о поражении от "Урала"
-
Черчесов заявил, что не жалеет о невызове Дзюбы
-
Форвард "Спартака" Понсе почтил память Диего Марадоны
-
"Енисей" минимально обыграл "Текстильщик" в 25-м туре ФНЛ
-
"Наполи" выйдет на матч против "Ромы" в комплекте формы в честь Марадоны
-
В "Удинезе" сообщили о вспышке коронавируса
-
Черчесов объяснил свои резкие высказывания в адрес некоторых игроков сборной России
-
Радимов: "Кокорин не вписывается совершенно в игру "Спартака"
-
Кокорин рассказал о своем отношении к "Зениту"
-
"Урал" на последних минутах матча обыграл "Сочи"
-
Голкипер "Локомотива" Коченков прокомментировал результат матча с "Ахматом"
-
В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым
-
1
Беспредел арбитров, характер "Реала", очередное поражение Зидана: "сливочные" не взяли очков в 11 туре Ла Лиги в матче против "Алавеса"
-
Гендиректор "Аталанты" высказался о состоянии здоровья Алексея Миранчука
-
Черчесов отреагировал на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной
-
Уткин: "Черчесов думает, УЕФА наказывает за оскорбление достойного человека. Но они наказывают исключительно за слово "пидорас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17