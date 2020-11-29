"Наполи" выйдет на матч против "Ромы" в комплекте формы в честь Марадоны

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"Наполи" выйдет на матч против "Ромы" в комплекте формы в честь Марадоны

"Наполи" и "Рома" проведут матч 9-го тура Серии А в специальной форме, посвященной Диего Марадоне, который скончался несколько дней назад из-за остановки сердца.

Легендарный футболист защищал цвета "Наполи" с 1984 по 1991 год. Вместе с ним командва завоевала два скудетто - в 1987-м и 1990-м.

"Наполи" пока не хочет раскрывать дизайн формы, однако по анонсу на сайте понятно, что он будет связан с аргентинским флагом.

Матч "Наполи" - "Рома" состоится сегодня, 29 ноября. Начало - в 22:45 (мск).

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