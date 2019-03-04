"Наполи" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" на выезде обыграл "Наполи" со счетом 2:1. Эта победа позволила туринскому клубу увеличить отрыв от ближайшего преследователя до 16 очков.

Видео: "Наполи" - "Ювентус"

Не пропустите: В "Роме" приняли важное решение по главному тренеру. | http://soccernews.ru