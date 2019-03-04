"Наполи" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча)

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"Наполи" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" на выезде обыграл "Наполи" со счетом 2:1. Эта победа позволила туринскому клубу увеличить отрыв от ближайшего преследователя до 16 очков.

Видео: "Наполи" - "Ювентус"

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 69
2 Наполи Наполи 25 56
3 Милан Милан 26 48
4 Интер Милан Интер Милан 26 47
5 Рома Рома 26 44
6 Лацио Лацио 25 41
7 Торино Торино 26 41
8 Аталанта Аталанта 26 41
9 Сампдория Сампдория 26 39
10 Фиорентина Фиорентина 26 36
11 Сассуоло Сассуоло 26 31
12 Дженоа Дженоа 26 30
13 Парма Парма 26 30
14 Кальяри Кальяри 26 27
15 Удинезе Удинезе 25 25
16 СПАЛ СПАЛ 26 23
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 26 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 26 17
20 Кьево Кьево 26 10
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