"Наполи" - "Ювентус": анонс и прогноз центрального матча 26 тура Серии "А"

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"Наполи" - "Ювентус": анонс и прогноз центрального матча 26 тура Серии "А"

"Наполи" – "Ювентус"

Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь)

Начало матча: 22:30

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

3 марта на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе состоится матч двух сильнейших команд Серии "А" – "Наполи" против "Ювентуса". В прошлом сезоне борьба этих клубов имела реальное турнирное значение – "Наполи" был очень близок к чемпионству, и его победа во втором круге воспринималась как очередной шаг к завершению гегемонии "Юве" (которая так и не прервалась!). В 2019 году все совершенно иначе: первый "Ювентус" и второй "Наполи" разделяют 13 баллов, а матч первого круга – который завершился со счетом 3:1 в пользу "зебр" – показал, что в первом сезоне Карло Анчелотти не готов сдвинуть "старую синьору" со своего трона. С другой стороны, и самим неаполитанцам не нужно ничего, кроме престижа. Их отрыв от третьего места составляет 9 баллов, и вариант, что "Наполи" опустится хотя бы на одну строчку до конца чемпионата, выглядит невероятным.

Неаполитанцы достаточно ровно идут по дистанции чемпионата, однако регулярные пробуксовки не дают им хотя бы приблизится к первому месту. В последних 5 встречах подопечные Карло Анчелотти трижды сыграли вничью, зато, стоит отметить, что все 5 матчей закончились с нолем в графе "пропущенные голы". Надежная оборона помогает команде находится на втором месте в лиге по данному показателю (18 пропущенных), уступая только грядущим соперникам (у "Юве" 15 пропущенных). Кроме того, "Наполи" является лидером чемпионата по среднему количеству ударов за матч – 18,6. Но КПД этих выстрелов во многом зависит от настроения и настроя, о чем гласят 5 последних результатов 4:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0. Во встрече против "зебр" неаполитанцам не поможет основной центральный защитник Рауль Альбиоль. Это вполне может стать причиной того, что "Наполи" прервет свою "сухую" серию.

Ворота "Ювентуса" тоже довольно часто остаются сухими – 10 раз в последних 14 поединках; "зебры" снова опередили "Аталанту" и стали самой результативной командой лиги, да и в целом ничто не предвещает беды именно на домашней арене. В 5 последних матчах подопечные Аллегри добыли 4 победы при всего одной ничьи с "Пармой" (3:3), которая случилась во многом по причине того, что в составе "Ювентуса" находился всего 1 номинальный центральный защитник (все остальные находились в лазарете). В грядущей встречи "Ювентусу" подобная участь не грозит, ибо все игроки центра обороны готовы к игре. В списке травмированных числятся только Куадрадо, Хедира и Дуглас Коста. Кроме того, были опасения относительно повреждения Криштиану Роналду, однако вчера СМИ заявили, что португалец вернулся к тренировкам в общей группе.

Интересные факты перед противостоянием "Ювентуса" и "Наполи"

"Ювентус" и "Наполи" 152 раза встречались между собой в чемпионате, суперкубке и еврокубках: 70 встреч остались за "Юве", 33 раза победил Наполи, еще 49 противостояний завершились вничью.

Последний раз нулевая ничья в противостоянии "Ювентуса" и "Наполи" в Серии "А" была зафиксирована 23 марта 1997 года.

"Ювентус" выиграл 23 из 26 последних матчей в рамках Серии "А".

"Наполи" не проигрывает 18 домашних матчей кряду в Серии "А".

"Наполи" не пропускает в течении 5 туров кряду.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьелини, Сандро – Бентанкур, Пьянич, Матюиди – Роналду, Дибала, Манджукич.

"Наполи": Мерет – Малькюи, Максимович, Кулибали, Гулям – Аллан, Руиз, Зелински – Кальехон, Инсинье, Милик.

Прогноз на матч "Наполи" – "Ювентус"

Букмекеры не выделяют явного фаворита матча, однако отдают коэффициентное предпочтение "Наполи" – 2,5 против 3,2. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,3 раза.

"Ювентус" и "Наполи" не участвуют в обильной турнирной борьбе, однако их встреча не должна перейти в разряд товарищеских, тем более что "Юве" еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне Серии "А" и вряд ли захочет портить статистику. В первом круге "Наполи" не мог похвастаться очень надежной обороной, что привело к счету 3:1, однако сейчас неаполитанцы играют более организовано и слаженно, отчего вероятность большего количества голов, чем 3, выглядит весьма низкой.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 М (1,8).

Игорь Малиенко soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 69
2 Наполи Наполи 25 56
3 Милан Милан 26 48
4 Интер Милан Интер Милан 26 47
5 Рома Рома 25 44
6 Лацио Лацио 24 38
7 Торино Торино 25 38
8 Аталанта Аталанта 25 38
9 Фиорентина Фиорентина 25 36
10 Сампдория Сампдория 25 36
11 Сассуоло Сассуоло 26 31
12 Парма Парма 26 30
13 Дженоа Дженоа 25 29
14 Кальяри Кальяри 26 27
15 СПАЛ СПАЛ 25 23
16 Удинезе Удинезе 24 22
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 25 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 25 16
20 Кьево Кьево 25 10
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