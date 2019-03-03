"Наполи" - "Ювентус": анонс и прогноз центрального матча 26 тура Серии "А"

"Наполи" – "Ювентус"

Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь)

Начало матча: 22:30

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

3 марта на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе состоится матч двух сильнейших команд Серии "А" – "Наполи" против "Ювентуса". В прошлом сезоне борьба этих клубов имела реальное турнирное значение – "Наполи" был очень близок к чемпионству, и его победа во втором круге воспринималась как очередной шаг к завершению гегемонии "Юве" (которая так и не прервалась!). В 2019 году все совершенно иначе: первый "Ювентус" и второй "Наполи" разделяют 13 баллов, а матч первого круга – который завершился со счетом 3:1 в пользу "зебр" – показал, что в первом сезоне Карло Анчелотти не готов сдвинуть "старую синьору" со своего трона. С другой стороны, и самим неаполитанцам не нужно ничего, кроме престижа. Их отрыв от третьего места составляет 9 баллов, и вариант, что "Наполи" опустится хотя бы на одну строчку до конца чемпионата, выглядит невероятным.

Неаполитанцы достаточно ровно идут по дистанции чемпионата, однако регулярные пробуксовки не дают им хотя бы приблизится к первому месту. В последних 5 встречах подопечные Карло Анчелотти трижды сыграли вничью, зато, стоит отметить, что все 5 матчей закончились с нолем в графе "пропущенные голы". Надежная оборона помогает команде находится на втором месте в лиге по данному показателю (18 пропущенных), уступая только грядущим соперникам (у "Юве" 15 пропущенных). Кроме того, "Наполи" является лидером чемпионата по среднему количеству ударов за матч – 18,6. Но КПД этих выстрелов во многом зависит от настроения и настроя, о чем гласят 5 последних результатов 4:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0. Во встрече против "зебр" неаполитанцам не поможет основной центральный защитник Рауль Альбиоль. Это вполне может стать причиной того, что "Наполи" прервет свою "сухую" серию.

Ворота "Ювентуса" тоже довольно часто остаются сухими – 10 раз в последних 14 поединках; "зебры" снова опередили "Аталанту" и стали самой результативной командой лиги, да и в целом ничто не предвещает беды именно на домашней арене. В 5 последних матчах подопечные Аллегри добыли 4 победы при всего одной ничьи с "Пармой" (3:3), которая случилась во многом по причине того, что в составе "Ювентуса" находился всего 1 номинальный центральный защитник (все остальные находились в лазарете). В грядущей встречи "Ювентусу" подобная участь не грозит, ибо все игроки центра обороны готовы к игре. В списке травмированных числятся только Куадрадо, Хедира и Дуглас Коста. Кроме того, были опасения относительно повреждения Криштиану Роналду, однако вчера СМИ заявили, что португалец вернулся к тренировкам в общей группе.

Интересные факты перед противостоянием "Ювентуса" и "Наполи"

"Ювентус" и "Наполи" 152 раза встречались между собой в чемпионате, суперкубке и еврокубках: 70 встреч остались за "Юве", 33 раза победил Наполи, еще 49 противостояний завершились вничью.

Последний раз нулевая ничья в противостоянии "Ювентуса" и "Наполи" в Серии "А" была зафиксирована 23 марта 1997 года.

"Ювентус" выиграл 23 из 26 последних матчей в рамках Серии "А".

"Наполи" не проигрывает 18 домашних матчей кряду в Серии "А".

"Наполи" не пропускает в течении 5 туров кряду.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьелини, Сандро – Бентанкур, Пьянич, Матюиди – Роналду, Дибала, Манджукич.

"Наполи": Мерет – Малькюи, Максимович, Кулибали, Гулям – Аллан, Руиз, Зелински – Кальехон, Инсинье, Милик.

Прогноз на матч "Наполи" – "Ювентус"

Букмекеры не выделяют явного фаворита матча, однако отдают коэффициентное предпочтение "Наполи" – 2,5 против 3,2. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,3 раза.

"Ювентус" и "Наполи" не участвуют в обильной турнирной борьбе, однако их встреча не должна перейти в разряд товарищеских, тем более что "Юве" еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне Серии "А" и вряд ли захочет портить статистику. В первом круге "Наполи" не мог похвастаться очень надежной обороной, что привело к счету 3:1, однако сейчас неаполитанцы играют более организовано и слаженно, отчего вероятность большего количества голов, чем 3, выглядит весьма низкой.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 М (1,8).