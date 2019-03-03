"Наполи" - "Ювентус": ведеотрансляция матча лидеров Серии А
Сегодня, 3 марта, на стадионе "Сан-Паоло" состоится матч Серии А между "Наполи" и "Ювентусом".
"Ювентус" лидирует в турнирной таблице с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя "Наполи".
Игра пройдет в Неаполе. Начало - в 22:30 (мск).
Видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Аталанта
|25
|38
|8
|Торино
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Парма
|26
|30
|13
|Дженоа
|25
|29
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10