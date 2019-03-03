"Наполи" - "Ювентус": ведеотрансляция матча лидеров Серии А

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"Наполи" - "Ювентус": ведеотрансляция матча лидеров Серии А

Сегодня, 3 марта, на стадионе "Сан-Паоло" состоится матч Серии А между "Наполи" и "Ювентусом".

"Ювентус" лидирует в турнирной таблице с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя "Наполи".

Игра пройдет в Неаполе. Начало - в 22:30 (мск).

Видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Ведеотрансляция это круто! Это,наверное, в переводе с гоббского!

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