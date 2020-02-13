"Наполи" за 23 дня обыграл три лучшие команды Серии А
В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Наполи" на выезде обыграл "Интер" со счетом 1:0 и продолжил свою победную серию над лучшими клубами чемпионата Италии.
В течение 23 дней неаполитанский клуб обыграл также "Лацио" (1:0) в Кубке Италии и "Ювентус" (2:1) в матче Серии А.
Напомним, что в данный момент "Интер" является лидером чемпионата Италии, опережая "Ювентус" по дополнительным показателем. Третьим идет "Лацио", который отстает от первого места на одно очко. "Наполи" занимает лишь 11-е место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15