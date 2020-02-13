"Наполи" за 23 дня обыграл три лучшие команды Серии А

В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Наполи" на выезде обыграл "Интер" со счетом 1:0 и продолжил свою победную серию над лучшими клубами чемпионата Италии.

В течение 23 дней неаполитанский клуб обыграл также "Лацио" (1:0) в Кубке Италии и "Ювентус" (2:1) в матче Серии А.

Напомним, что в данный момент "Интер" является лидером чемпионата Италии, опережая "Ювентус" по дополнительным показателем. Третьим идет "Лацио", который отстает от первого места на одно очко. "Наполи" занимает лишь 11-е место.

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