"Наполи" за 23 дня обыграл три лучшие команды Серии А

Теги наполилациоювентусинтер милан

"Наполи" за 23 дня обыграл три лучшие команды Серии А

В первом полуфинальном матче Кубка Италии "Наполи" на выезде обыграл "Интер" со счетом 1:0 и продолжил свою победную серию над лучшими клубами чемпионата Италии.

В течение 23 дней неаполитанский клуб обыграл также "Лацио" (1:0) в Кубке Италии и "Ювентус" (2:1) в матче Серии А.

Напомним, что в данный момент "Интер" является лидером чемпионата Италии, опережая "Ювентус" по дополнительным показателем. Третьим идет "Лацио", который отстает от первого места на одно очко. "Наполи" занимает лишь 11-е место.

Не пропустите: "Наполи" определил три кандидатуры в качестве замены Гаттузо. | http://soccernews.ru 

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 12 февраля

Главные новости дня: 12 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 23 54
2 Ювентус Ювентус 23 54
3 Лацио Лацио 23 53
4 Аталанта Аталанта 23 42
5 Рома Рома 23 39
6 Хеллас Верона Хеллас Верона 23 34
7 Болонья Болонья 23 33
8 Кальяри Кальяри 23 32
9 Парма Парма 23 32
10 Милан Милан 23 32
11 Наполи Наполи 23 30
12 Сассуоло Сассуоло 23 29
13 Торино Торино 23 27
14 Фиорентина Фиорентина 23 25
15 Удинезе Удинезе 23 25
16 Сампдория Сампдория 23 23
17 Лечче Лечче 23 22
18 Дженоа Дженоа 23 19
19 Брешия Брешия 23 16
20 СПАЛ СПАЛ 23 15
Полная таблица

топ-5 тегов