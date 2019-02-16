"Наполи" задумался о продаже Мертенса

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"Наполи" задумался о продаже Мертенса

"Наполи" рассматривает вариант с продажей атакующего полузащитника Дриса Мертенса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы ждут предложений по 31-летнему бельгийцу, который может сменить команду уже в летнее трансферное окно.

В последние месяцы интерес к опытному футболисту проявлял только китайский "Далянь Ифан".

В текущем сезоне Мертенс сыграл за "Наполи" 28 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году. Стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

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