"Наполи" задумался о продаже Мертенса
"Наполи" рассматривает вариант с продажей атакующего полузащитника Дриса Мертенса, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, неаполитанцы ждут предложений по 31-летнему бельгийцу, который может сменить команду уже в летнее трансферное окно.
В последние месяцы интерес к опытному футболисту проявлял только китайский "Далянь Ифан".
В текущем сезоне Мертенс сыграл за "Наполи" 28 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году. Стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.
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|Аталанта
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|Сампдория
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|Фиорентина
|23
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|11
|Сассуоло
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|12
|Парма
|23
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|23
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|Болонья
|23
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