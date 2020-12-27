"Наполи" заинтересовался двумя защитниками
"Наполи" рассматривает двух левых защитников, как потенциальное усиление обороны, сообщает Corriere dello Sport.
Итальянцы планируют взять в аренду у "Барселоны" Хуниора Фирпо или Эмерсона из "Челси".
Однако, клубу для того, чтобы предложить стоящие условия новичкам, необходимо будет снизить зарплатную ведомость. Для этого несколько футболистов будут выставлены на трансфер.
В текущем сезоне Ла Лиги 24-летний Фирпо провел 2 матча. Эмерсон вышел на поле за "Челси" в АПЛ также в 2 поединках.
Читайте также: Иско попросил "Реал" о трансфере | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Наполи" заинтересовался двумя защитниками
-
"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Вест Бромвичем"
-
Иско попросил "Реал" о трансфере
-
Семин назвал лучшего защитника РПЛ в 2020 году
-
Жорже Мендеш получил награду лучшему агенту XXI века по версии Globe Soccer Awards.
-
"Бавария" - лучший клуб в 2020 году по версии Globe Soccer Awards
-
4
Роналду - Лучший игрок XXI века
-
Стал известен лучший игрок 2020 года от Globe Soccer Awards
-
"Вест Хэм" и "Брайтон" разошлись миром
-
На Globe Soccer Awards определился лучший клуб 21 века
-
Назван лучший тренер 21 века по версии Globe Soccer Awards
-
"Реал" задумался о целесообразности трансфера Погба
-
"Тоттенхэм" вспомнил гол Павлюченко
-
ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрока
-
"Вулверхэмптон" хочет подписать форварда "Реала"
-
Роналду избежит карантина после поездки в Дубай на Globe Soccer Awards
-
"Ювентус" хочет вернуть Дзадзу
-
"Лидс" обыграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Озил может перейти в "Ювентус"
-
"Зенит" предложил 50 миллионов евро форварду "Эвертона" Ришарлисону
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17