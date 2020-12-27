"Наполи" заинтересовался двумя защитниками

"Наполи" рассматривает двух левых защитников, как потенциальное усиление обороны, сообщает Corriere dello Sport.



Итальянцы планируют взять в аренду у "Барселоны" Хуниора Фирпо или Эмерсона из "Челси".

Однако, клубу для того, чтобы предложить стоящие условия новичкам, необходимо будет снизить зарплатную ведомость. Для этого несколько футболистов будут выставлены на трансфер.

В текущем сезоне Ла Лиги 24-летний Фирпо провел 2 матча. Эмерсон вышел на поле за "Челси" в АПЛ также в 2 поединках.