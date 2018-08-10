"Наполи" заинтересован в голкипере "Тоттенхэма"

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"Наполи" заинтересован в голкипере "Тоттенхэма"

"Наполи" все еще ищет замену травмированному голкиперу Алексу Мерету.

Как сообщает Sportmediaset, неаполитанцы нацелились на вратаря "Тоттенхэма" Мишеля Ворма. Также в сферу интересов клуба входят Симон Миньоле и Гильерме Очоа.

Отмечается, что "Наполи" хочет арендовать вратаря на один сезон.

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