"Наполи" заинтересован в голкипере "Тоттенхэма"

"Наполи" все еще ищет замену травмированному голкиперу Алексу Мерету.

Как сообщает Sportmediaset, неаполитанцы нацелились на вратаря "Тоттенхэма" Мишеля Ворма. Также в сферу интересов клуба входят Симон Миньоле и Гильерме Очоа.

Отмечается, что "Наполи" хочет арендовать вратаря на один сезон.

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