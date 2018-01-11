"Наполи" заинтересован в подписании двух игроков "Барселоны"

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"Наполи" заинтересован в подписании двух игроков "Барселоны"Итальянский "Наполи" заинтересован в подписании сразу двух игроков каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания "партенопейцы" уже практически согласовали переход в свой стан за 20 миллионов евро вингера "сине-гранатовых" Жерара Деулофеу. Вторым же игроком каталонского гранда, к которому проявляет активный интерес лидер итальянской Серии А, стал полузащитник Денис Суарес.

Напомним, "Наполи" может совершить обмен игроками с "Зенитом". | soccernews.ru

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