"Наполи" заинтересован в подписании двух игроков "Барселоны"

Итальянский "Наполи" заинтересован в подписании сразу двух игроков каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания "партенопейцы" уже практически согласовали переход в свой стан за 20 миллионов евро вингера "сине-гранатовых" Жерара Деулофеу. Вторым же игроком каталонского гранда, к которому проявляет активный интерес лидер итальянской Серии А, стал полузащитник Денис Суарес.

Напомним, "Наполи" может совершить обмен игроками с "Зенитом". | soccernews.ru