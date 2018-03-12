"Наполи" заинтересован в подписании ведущего игрока "Ромы"

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"Наполи" заинтересован в подписании ведущего игрока "Ромы""Наполи" заинтересован в подписании голкипера "Ромы" Алиссона, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "партенопейцы" рассматривают 25-летнего стража ворот "волков" в качестве одного из кандидатов на замену своему "первому номеру" Пепе Рейны, который летом сменит клубную прописку.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 31 мяч в 35 матчах за "Рому".

Напомним, "Наполи" близок к подписанию хавбека "Сампдории". | soccernews.ru

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