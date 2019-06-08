"Наполи" заинтересован в покупке игрока "Торино" Белотти

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"Наполи" заинтересован в покупке игрока "Торино" Белотти

"Наполи" намерен приобрести этим летом форварда "Торино" Андреа Белотти. Об этом информирует Calciomercato.

По данным источника, неаполитанский клуб намерен купить 25-летнего нападающего, если не удастся договорится с "Интером" о трансфере Мауро Икарди.

"Торино" готов отпустить итальянца за 60 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 39 матчах в Серии А, отметившись 17 голами и 3 ассистами. 

А еще: "Наполи" и "Интер" могут обменяться нападающими| http://soccernews.ru
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