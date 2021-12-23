"Наполи" заинтересован в защитнике "Эвертона"

Фото твиттер "Эвертона"

Левый защитник "Эвертона" Люка Динь может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации Foot Mercato, французский фулбек находится в шорт-листе "Наполи".

Сообщается, что неаполитанский клуб выбирает между игроком "ирисок" и Лайвином Курзава из ПСЖ.

В текущем сезоне Динь сыграл за "Эвертон" 15 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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