"Наполи" заинтересован в защитнике "Эвертона"
Фото твиттер "Эвертона"
Левый защитник "Эвертона" Люка Динь может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
По информации Foot Mercato, французский фулбек находится в шорт-листе "Наполи".
Сообщается, что неаполитанский клуб выбирает между игроком "ирисок" и Лайвином Курзава из ПСЖ.
В текущем сезоне Динь сыграл за "Эвертон" 15 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.
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|Команда
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|2
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|27
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|3
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18